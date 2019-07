Weer grote protesten in Hongkong

Protesten in Hongkong zijn zondag voor de tweede dag op rij uit de hand gelopen. In het gebied Sha Tin gingen ondanks de hitte tienduizenden mensen de staat op. De politie botste met groepjes betogers, wat onder meer leidde tot chaotische toestanden in een winkelcentrum.

De eerste ongeregeldheden begonnen 's middags. Demonstranten bouwden toen op straat barricades. Toen de politie later oprukte, besloten honderden mensen naar een winkelcentrum te vluchten. Daar vielen vervolgens agenten binnen met wapenstokken en schilden. Zij werden vanaf hogere verdiepingen bekogeld.

De politie zou meerdere arrestaties hebben verricht in het complex. Het is onduidelijk hoeveel mensen zondag in totaal de staat opgingen. De organisatie spreekt volgens de lokale krant South China Morning Post over 115.000 deelnemers. De politie stelt dat op het hoogtepunt van de manifestatie zo'n 28.000 mensen meededen.

Demonstranten eisen onder meer dat een omstreden uitleveringswet definitief wordt ingetrokken. Die zou het mogelijk maken verdachten naar China te sturen. De hoogste bestuurder van de metropool, Carrie Lam, heeft weliswaar verklaard dat het voorstel "dood" is, maar demonstranten vertrouwen het niet.

Sommige betogers zwaaiden met Britse en Amerikaanse vlaggen. Hongkong heeft een autonome status binnen China, maar veel inwoners vrezen dat de Chinese autoriteiten hun greep op de metropool verstevigen.