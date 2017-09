Weer grote ijsberg op drift

Er is opnieuw een grote ijsberg afgebroken van Antarctica. Het gaat om een ijsmassa van circa 265 vierkante kilometer, zo blijkt uit satellietbeelden van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Het gevaarte scheurde af van de Pine Island-gletsjer bij de Amundsenzee.

Onderzoeksorganisatie British Antarctic Survey (BAS) meldt dat de nieuwe berg erg instabiel lijkt te zijn. „Het laat kleinere ijsbergen achter terwijl het langzaam naar open zee drijft”, aldus de BAS, die erop wijst dat geen enkele gletsjer op Antarctica zo snel smelt als die op Pine Island.

Het gevaarte komt qua omvang niet in de buurt bij de enorme ijsberg die zich eerder dit jaar losmaakte van de Zuidpool. Die had een omvang van bijna 6000 vierkante kilometer en was daarmee ongeveer twee keer zo groot als Luxemburg. De nieuwe berg heeft de omvang van een grote stad.