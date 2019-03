Weer grote betoging tegen Bouteflika

Opnieuw zijn duizenden Algerijnen de straat opgegaan om het vertrek te eisen van president Abdelaziz Bouteflika. Zijn regering benadrukt ondertussen dat wel degelijk tegemoet wordt gekomen aan de eisen van demonstranten.

De betogingen tegen Bouteflika en de heersende elite zijn al weken gaande. Ook dinsdag demonstreerden weer duizenden mensen in hoofdstad Algiers. „We hebben genoeg van dit systeem. Het moet voor altijd verdwijnen”, zei een arts die zich had aangesloten bij demonstrerende collega’s.

De regering maakte vorige week bekend dat de 82-jarige leider zich niet herkiesbaar zal stellen. Omdat ook de verkiezingen van april zijn afgeblazen, kan Bouteflika voorlopig echter gewoon blijven zitten. Critici verwijten hem de grondwet aan zijn laars te lappen door zijn ambtstermijn te verlengen.

De autoriteiten zeggen ondertussen de eisen van betogers wel degelijk serieus te nemen. Ze hebben burgers een „nationale conferentie” in het vooruitzicht gesteld die tot hervormingen moet leiden. De nieuwe vicepremier Ramtane Lamamra beklemtoonde dinsdag tijdens een bezoek aan Moskou dat Bouteflika bereid is de macht over te dragen aan een gekozen opvolger.