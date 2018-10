Weer grote actie tegen illegale middelen

Een internationale actie tegen de illegale medicijnhandel via internet heeft wereldwijd geleid tot 859 aanhoudingen. Dat meldt politiedienst Interpol, die zegt dat 116 landen hebben meegewerkt aan de laatste editie van operatie Pangea. Daardoor kon tussen 9 en 16 oktober voor 12 miljoen euro aan smokkelwaar in beslag worden genomen.

Tijdens de actie bleek dat criminelen er creatieve methoden op nahouden om hun waren over de grens te krijgen. Zo vonden de Poolse autoriteiten nagemaakte anticonceptiepillen in DVD-doosjes. In Ierland bleken illegale slaappillen verstopt te zitten in een uitgehold boek.

De autoriteiten namen volgens Interpol onder meer nepmedicatie tegen kanker in beslag, maar ook 110.000 medische hulpmiddelen. Het ging onder meer om injectiespuiten, contactlenzen en hoorapparaten. Verder zijn online marktplaatsen en pagina’s op sociale media uit de lucht gehaald.

Interpol zegt dat dit jaar meer pakketjes met smokkelwaar zijn onderschept dan bij eerdere edities van Pangea. Toch zijn in totaal minder illegale middelen aangetroffen. Dat zou erop wijzen dat criminelen hun werkwijze aanpassen en kleinere hoeveelheden smokkelwaar versturen in de hoop strenge controles te omzeilen.