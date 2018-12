Weer groot scholierenprotest in Frankrijk

Het Franse ministerie van Onderwijs vreest een dag van geweld omdat de Nationale Unie van Middelbare Scholen (UNL) heeft opgeroepen tot een „zwarte dinsdag”. Het onderwijs op ongeveer 170 scholen is ontwricht. Bij zestig scholen is de toegang geblokkeerd, melden Franse media.

In het kielzog van de gele hesjes demonstreren de middelbare scholieren voor de tweede week op rij tegen bepaalde onderwijshervormingen. De UNL sprak dinsdagochtend al over een „massale mobilisatie”, zonder dat er een precies cijfer werd gegeven over het aantal gemobiliseerde middelbare scholieren.

Vorige week escaleerden de scholierenprotesten. Zo werd een deel van de middelbare school Saint-Exupery in Blagnac, nabij Toulouse in brand is gestoken en waren er botsingen in Lyon, Marseille, Bordeaux en Orléans.