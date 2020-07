Weer gijzelingssituatie in Oekraïne

Een man die gewapend zou zijn met een granaat, heeft in Oekraïne een politieman gegijzeld. Het gaat om de tweede gijzelingssituatie in enkele dagen tijd in het Oost-Europese land.

De politie probeerde de man donderdag in de stad Poltava te arresteren op verdenking van het stelen van een voertuig. De verdachte toonde toen een handgranaat en bedreigde een van de politiemensen, meldt een onderminister op Facebook.

Na onderhandelingen ruilde de man zijn gijzelaar in voor een politiemedewerker met een hogere rang. Daarna reden ze samen weg in een auto die was geregeld door de politie. De autoriteiten hopen dat ze de gijzelnemer kunnen overhalen zich over te geven.

Oekraïne werd dinsdag ook al opgeschrikt door een gijzelingsdrama. Toen hield een gewapende man urenlang mensen vast in een bus.