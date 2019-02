Weer geweld bij protest gele hesjes in Parijs

In Parijs is het zaterdag weer tot botsingen gekomen tussen de politie en demonstranten met gele hesjes. In de hoofdstad waren er volgens cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken vroeg in de middag 4000 demonstranten op de been, in het hele land waren dat er 12.000.

Het was het dertiende weekeinde van protesten van de gele hesjes, die in november begonnen met demonstraties tegen plannen voor hogere brandstofprijzen, maar zich al snel richten tegen het hervormingsbeleid van president Emmanuel Macron. Bij eerdere protesten gingen nog tienduizenden gele hesjes in heel Frankrijk de straat op.