Weer gevechten tussen Armenië en Azerbeidzjan

Langs de grens tussen Armenië en Azerbeidzjan zijn donderdag de gevechten weer opgelaaid, nadat het woensdag enige tijd rustig was. De landen geven elkaar de schuld van agressie.

Volgens Armenië heeft het leger van Azerbeidzjan dorpen in Armenië bestookt met mortieren en houwitsers. Bakoe beweert dat juist Armenië dorpen in zijn land heeft bestookt met „groot kaliber” wapens.

De twee landen verlieten in 1991 vechtend de Sovjet-Unie. Ze hadden het toen al aan de stok over het grensverloop. Feitelijk is er tussen de twee sinds 1994 enkel een broze wapenstilstand.

Rusland riep de landen dinsdag na drie dagen van gevechten op te stoppen met de strijd.