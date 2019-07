Weer gevangenen gedood in Brazilië

Tijdens een transport vanuit de Braziliaanse gevangenis waar eerder deze week 57 mensen zijn vermoord, zijn vier gevangenen om het leven gebracht. De vier waren lid van dezelfde bende en waren betrokken bij de gewelddadigheden maandag in een gevangenis in de regio Altamira in de provincie Para.

De gevangenen zaten samen met 26 anderen in een transportwagen. Aan het einde van de rit werden ze dood gevonden. Ze zijn waarschijnlijk gewurgd.

Na de rellen maandag besloot de provinciale overheid om verschillende gedetineerden te verplaatsen om nieuwe rellen te voorkomen en iets te doen aan de overbevolking in de gevangenis. Het geweld maandag had te maken met conflicten tussen rivaliserende bendes. Zestien mensen werden onthoofd tijdens de rellen.