Weer forse toename aantal doden door coronavirus in Brazilië

Brazilië heeft in de afgelopen dag een forse toename van het aantal doden als gevolg van het coronavirus genoteerd. Met 1280 nieuwe doden was het bijna een verdubbeling van de dag ervoor. Het totaalaantal dodelijke slachtoffers van Covid-19 in het Zuid-Amerikaanse land is gestegen tot 59.594.

Het aantal besmettingen in Brazilië nam met ruim 33.000 toe tot 1,4 miljoen. Daarmee telt het land na de VS de meeste besmettingen en de meeste doden.

Braziliaanse militairen hebben dinsdag hulpgoederen en beschermingsmiddelen per helikopter naar indianenstammen in het Amazonegebied gebracht. Ook hebben ze leden van de geïsoleerde stammen in het grensgebied met Venezuela getest op het coronavirus.

Niemand testte positief met de eerste testen, maar de coronapandemie vormt een bedreiging voor honderden stammen in de Amazone, waarvan de mensen geen immuniteit hebben tegen ziektes van buitenaf en die door hun manier van leven lastig sociale afstand tot elkaar kunnen bewaren.