Weer fors meer doden door coronavirus in Verenigde Staten

Na twee dagen met minder dan 400 doden door het coronavirus zijn in de Verenigde Staten weer fors meer doden door het corinavirus geregistreerd. De Johns Hopkins Universiteit in Baltimore meldt dat 740 mensen zijn overleden door Covid-19 waardoor het totaalaantal doden in de VS op 116.854 is gekomen.

Ook werden er ruim 23.000 nieuwe besmettingen in 24 uur tijd vastgesteld. Enkele Amerikaanse staten, zoals Arizona en Texas noteerden met respectievelijk 2392 en 2622 gevallen het hoogste aantal besmettingen tot dusverre.

De VS en buurlanden Mexico en Canada hebben dinsdag besloten de restricties bij de grenzen met een maand te verlengen tot 21 juli. De landgrenzen van de VS zijn sinds 21 maart grotendeels gesloten.