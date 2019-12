Weer fatale schietpartij op Amerikaanse basis

Een schutter heeft zeker drie mensen doodgeschoten op een Amerikaanse marinebasis in Florida. De politie heeft de dader doodgeschoten. Het is de tweede schietpartij op een Amerikaanse marinebasis in de afgelopen drie dagen.

Twee agenten raakten door kogels gewond op de basis in Pensacola, dichtbij de grens met Alabama. Ook negen anderen zijn gewond geraakt, meldt Pensacola News Journal.

Woensdag schoot een Amerikaanse matroos op marinebasis Pearl Harbor in Hawaï twee mensen dood en verwondde er een. Daarna beroofde hij zichzelf van het leven.