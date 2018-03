Weer evacuatie verwacht uit Oost-Ghouta

Naar schatting 7000 leden van een strijdgroep en hun familieleden maken zich op om een uit een belegerd stuk van Oost-Ghouta bij Damascus naar het noordwesten van Syrië te gaan.

Syrische staatsmedia meldden dat er nu ook een vrijgeleide is overeengekomen voor strijders van het al-Rahman Legioen. Ze verlaten de plaatsen Zamalka, Arbeen, Ayn Tarma en Jawbar. De uittocht is geregeld door Russische onderhandelaars. Daarmee komt voor de tweede keer in korte tijd via onderhandelingen een belegerd bolwerk van opstandelingen in handen van regeringstroepen.