Weer duizenden straat op in Hongkong

Duizenden mensen zijn zaterdag in Hongkong de straat op gegaan omdat ze het geweld bij demonstraties zat zijn. Het protest was ook een steunbetuiging aan de politie. De afgelopen weken waren er massale demonstraties tegen een nieuwe wet die uitlevering aan China mogelijk moest maken, maar nu vooralsnog van tafel is. Daarbij kwam het tot confrontaties met de politie.

De demonstratie zaterdag heette „Bescherm Hongkong” en kwam een dag voor een nieuwe grote demonstratie zondag tegen de regering van Carrie Lam en de manier waarop deze met de uitleveringswet omgaat. Die actievoerders willen dat die wet helemaal verdwijnt en niet zoals nu is „doodverklaard”.

Zaterdag waren in de demonstratie mensen met Chinese vlaggen te zien. Het ging vooral om mensen van middelbare leeftijd die witte kleding droegen. Zij trotseerden hevige regenval en onweersbuien.

Hongkong was een Britse kolonie en is in 1997 teruggegeven aan China. Het heeft sindsdien een autonome status met een eigen rechtssysteem. Veel inwoners zien China als buitenland.