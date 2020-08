Weer duizenden mensen de straat op in Wit-Rusland

Demonstranten gaan in Wit-Rusland voor de vijfde avond op rij de straat op. Er wordt onder meer actie gevoerd in het centrum van hoofdstad Minsk. De protesten verlopen volgens de eerste berichten vreedzamer dan de afgelopen dagen, toen duizenden mensen zijn opgepakt of mishandeld door veiligheidstroepen.

Inwoners van de voormalige Sovjetstaat demonstreren sinds zondag tegen president Aleksandr Loekasjenko. Die regeert het land al 26 jaar met harde hand en kreeg bij de verkiezing van afgelopen weekend ruim 80 procent van de stemmen. Tegenstanders denken dat op grote schaal is gefraudeerd om de 65-jarige leider aan een overwinning te helpen.

Demonstranten zijn boos over de vermeende verkiezingsfraude en het politiegeweld. Betogers in Minsk hadden eerder op de dag borden meegenomen met opschriften als „verandering!” en „geen geweld”. Ze droegen witte armbanden die een symbool zijn geworden van de oppositie.

Het lukt de autoriteiten ondanks de arrestatie van circa 7000 mensen niet een einde te maken aan de protesten. Ook donderdagavond lijken weer duizenden mensen te demonstreren op verschillende plaatsen in het Oost-Europese land, dat soms de laatste dictatuur van Europa wordt genoemd.

Het hardhandige optreden van veiligheidstroepen tegen demonstranten heeft bovendien geleid tot internationale kritiek. De Duitse minister Heiko Maas (Buitenlandse Zaken) noemde het politiegeweld en de arrestatie van vreedzame betogers „niet acceptabel in het Europa van de 21e eeuw”. Hij zei dat de druk moet worden opgevoerd op de machtshebbers in Minsk. EU-ministers vergaderen vrijdag over de situatie in het land.