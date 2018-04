Weer duizenden de laan uit in Turkije

Drieduizend werknemers van het Turkse leger zijn binnenkort hun baan kwijt. De Turkse minister van Defensie kondigde hun ontslag aan omdat zij in verband zijn gebracht met de geestelijke Fethullah Gülen.

Die wordt door de Turkse regering gezien als brein achter de mislukte staatsgreep in juli 2016.

De naderende ontslaggolf is er een in een inmiddels lange reeks. Volgens de VN heeft Turkije inmiddels 160.000 mensen gearresteerd vanwege de couppoging. Meer dan 50.000 van de arrestanten zijn in staat van beschuldiging gesteld. Verder zijn ongeveer evenveel ambtenaren de laan uit gestuurd.