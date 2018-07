Weer Duitse commotie over uitgezette migrant

Voor de tweede keer in korte tijd veroorzaakt een onterechte uitzetting van een asielzoeker opschudding in Duitsland. In het jongste geval gaat het om een Afghaan die mogelijk illegaal naar zijn geboorteland is teruggebracht.

Afgelopen week werd een voormalige lijfwacht van terroristenleider Osama bin Laden onterecht naar zijn vaderland Tunesië gevlogen. Vlak voordat het toestel opsteeg, had de rechtbank bepaald dat hij niet kon worden uitgezet maar die beslissing kwam niet op tijd bij de immigratiedienst. Hij is voor zover bekend nog steeds in Tunesië, maar het is de bedoeling dat hij naar Duitsland terugkeert.

De Afghaan zat begin juli bij in een grotere groep die naar Kabul werd gevlogen. Uit documenten die de regionale omroep NDR heeft, blijkt dat zijn asielprocedure nog niet was afgesloten en hij dus niet uitgezet mocht worden.