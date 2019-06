Weer doodstraf voor Fransen in Irak

In Irak zijn zondag weer twee Fransen ter dood veroordeeld voor lidmaatschap van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). In totaal hangt nu negen Fransen en een Tunesiër die zich bij IS aansloten de doodstraf boven het hoofd.

De veroordeelden behoren tot een groep van twaalf strijders die begin dit jaar in Syrië werden opgepakt en naar Irak werden gebracht. Verwacht wordt dat de laatste twee Franse verdachten maandag te horen krijgen welke straf ze krijgen.

De mannen hebben dertig dagen om in beroep te gaan tegen het vonnis. In Irak zitten duizenden jihadisten vast die de afgelopen maanden door Syrische strijders gevangen zijn genomen. Volgens het land zijn inmiddels 500 van hen berecht. Zondag kreeg een 20-jarige Duitse vrouw nog vijftien jaar cel omdat ze zich bij IS had aangesloten.