Weer doden tijdens noodweer in Zuid-Frankrijk

Tijdens zware onweersbuien in het zuiden van Frankrijk zijn zaterdag minstens twee mensen om het leven gekomen. Diverse Franse media melden dat er door het noodweer in meerdere departementen sprake is van overstromingen. 15.000 huishoudens zaten zaterdagavond zonder stroom.

De afgelopen maanden is het zuiden van Frankrijk diverse malen getroffen door hevig noodweer en overstromingen. Daarbij vielen meerdere dodelijke slachtoffers. Begin december kwamen drie reddingswerkers tijdens slecht weer om bij een helikoptercrash in de buurt van Zuid-Franse plaats Marseille. Ze waren op weg naar het departement Var vanwege overstromingen.