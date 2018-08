Weer doden door aardschokken Lombok

De aardschokken die het Indonesische eiland Lombok zondag troffen, hebben opnieuw verscheidene mensen het leven gekost. Ook op Sumbawa zijn er slachtoffers gevallen. De rampenbestrijdingsdienst BNPB meldde maandag vijf doden en tientallen gewonden. Andere bronnen zeggen dat zeker elf personen zijn omgekomen, van wie twee door een hartaanval.

De zwaarste beving, ten noordoosten van Lombok op een diepte van 10 kilometer, had een kracht van 6,9. Daarvoor was er al een van 6,3 gemeten. Er is ook nog een groot aantal naschokken gevoeld. Verscheidene gebouwen en huizen die nog overeind stonden, zijn alsnog ingestort. De elektriciteit is vrijwel overal op het eiland uitgevallen. Inmiddels zijn meer dan 400.000 bewoners dakloos geraakt.