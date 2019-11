Weer doden bij demonstraties Irak

Bij nieuwe protesten in Irak zijn donderdag zeker vier mensen omgekomen en 35 anderen gewond geraakt. De slachtoffers vielen in de straten van de hoofdstad Bagdad.

Veiligheidstroepen openden het vuur om groepen demonstranten uiteen te jagen bij de Shuhada brug.

Irak is al weken in de greep van grootschalige protestacties. Daarbij zijn tot dusver ruim 260 doden gevallen. Irakezen zijn onder meer boos vanwege corruptie en de hoge werkloosheid.

Betogers houden al een week wegen geblokkeerd naar een belangrijke haven in de buurt van de zuidelijke stad Basra waardoor olietransport over de weg daar is gestagneerd.