Weer doden bij antipoliocampagne Pakistan

Twee vrouwen die kinderen vaccineerden tegen polio, zijn doodgeschoten in Pakistan. Sakina Bibi (50) en haar twintigjarige dochter Alizah overleden volgens de politie nadat ze vanaf een motor onder vuur waren genomen in de stad Quetta. „Ze stierven onderweg naar het ziekenhuis”, zei een politiefunctionaris.

De vrouwen namen deel aan een vaccinatiecampagne in de provincie Beloetsjistan. Ze dienden kinderen druppels toe. Dergelijke teams zijn in het verleden vaker aangevallen. Sommige extremisten denken dat het vaccineren onderdeel uitmaakt van een buitenlands complot. Dat zou volgens complotdenkers dienen om moslimkinderen te steriliseren of als dekmantel voor spionnen.

De verantwoordelijkheid voor de schietpartij is niet opgeëist. De daders konden naderhand ontkomen, berichtte de Pakistaanse krant Dawn. Eerder op de dag waren ook al twee politiemensen doodgeschoten in de stad.