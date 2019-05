Weer dodelijke crash watervliegtuig Alaska

Zeker twee mensen zijn om het leven gekomen toen een watervliegtuig crashte in Alaska. Het gaat volgens een lokale krant om een toestel van Taquan Air, de maatschappij die vorige week ook al betrokken was bij een dodelijk incident in het luchtruim.

Het vliegtuig van het type Havilland DHC-2 Beaver crashte in de haven van Metlakatla, een plaats met ongeveer 1400 inwoners in de noordelijke Amerikaanse staat. Dat gebeurde volgens de eerste berichten tijdens de landing. Een getuige zag het toestel ondersteboven in het water liggen, bericht Anchorage Daily News.

Het gaat om het tweede dodelijke incident met watervliegtuigen in korte tijd. Eerder deze maand botsten boven Alaska twee watervliegtuigen op elkaar, waaronder een toestel van Taquan Air. Toen vielen zes doden en raakten tien mensen gewond.