Weer dode olifanten gevonden in dorp Sri Lanka

In een dorpje op Sri Lanka zijn drie doden olifanten gevonden. De autoriteiten verdenken dorpsbewoners ervan de dieren vergiftigd te hebben, omdat de olifanten met regelmaat schade aanrichten bij het dorp en gewassen vertrappen. Vrijdag werden ook al vier dode olifanten aangetroffen.

„Sinds vrijdag hebben we de resten van zeven doden olifanten gevonden”, zegt een politiewoordvoerder. „Een daarvan is een tusker”. Een tusker is een olifant die bekendstaat om de grote slagtanden. Onder de dode olifanten die zijn gevonden zat ook een vrouwtje dat zwanger was.

Op Sri Lanka worden jaarlijks zo’n 200 olifanten gedood. Vaak doen boeren dat omdat de dieren op hun land rondlopen. De olifantenpopulatie in het land is afgenomen tot iets meer dan 7000. Begin vorige eeuw leefden er nog 12.000 op Sri Lanka.