Weer dode door branden Australië

Een brandweerman is omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand in Australië. Dat gebeurde in de deelstaat Victoria, bij de plaats Omeo.

„Een brandweerman uit Parks Victoria is betrokken geraakt bij een incident tijdens het blussen in Omeo, wat eindigde met zijn overlijden”, meldden de autoriteiten in Victoria.

Zeker 28 mensen zijn tot nu toe omgekomen door de bosbranden. Ook naar schatting 1 miljard dieren, van koala’s tot kangoeroes, hebben de vlammenzee niet overleefd. Een eind aan de branden lijkt nog niet in zicht.