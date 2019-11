Weer dode bij protesten in Hongkong

Bij de aanhoudende onrust in Hongkong is weer een dode gevallen. De 70-jarige schoonmaker zou tijdens protesten een steen tegen zijn hoofd hebben gekregen. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De politie meldt dat de man tijdens zijn lunchpauze is geraakt. Gemaskerde betogers zouden een „hard voorwerp” hebben gegooid. Eerder deze maand kwam ook al een 22-jarige student om het leven tijdens protesten in Hongkong. Hij viel een verdieping omlaag in een parkeergarage.

De protesten in de metropool zijn de afgelopen tijd steeds verder geëscaleerd. Demonstranten verwijten de politie hardhandig op te treden. Ze gingen voorheen vooral in avonden en weekenden de straat op, maar leggen nu ook op weekdagen het openbaar leven deels plat. Ook donderdag waren weer wegen geblokkeerd, bleven scholen dicht en was het treinverkeer verstoord.

Demonstranten verschansen zich ook op universiteiten. Ze hebben daar primitieve wapens in elkaar geknutseld, zoals katapulten en brandbommen. De politie meldt dat agenten in de buurt van zo’n instelling zijn beschoten met pijlen. Een andere universiteit in het gebied New Territories doet volgens de autoriteiten inmiddels dienst als „wapenfabriek en een arsenaal” van betogers.