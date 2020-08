Weer demonstraties tegen Poetin in Oost-Rusland

Duizenden mensen zijn zaterdag in de Oost-Russische stad Chabarovsk de straat op gegaan om te protesteren tegen president Poetin. Ook eisen ze de vrijlating van de opgepakte gouverneur Sergej Foergal.

Inwoners van Chabarovsk, ongeveer 6110 kilometer en zeven tijdzones ten oosten van Moskou, protesteren al voor het vijfde achtereenvolgende weekend. Foergal werd op 9 juli gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij meerdere moorden op zakenlieden in de regio. Hij ontkent iedere betrokkenheid.

Zijn aanhangers noemen zijn detentie politiek gemotiveerd. Foergal versloeg bij de verkiezingen in 2018 de kandidaat die het Kremlin naar voren had geschoven. Hij zit in voorarrest in Moskou.

De regionale autoriteiten schatten dat ongeveer 2800 mensen deelnamen aan de demonstratie, een lagere opkomst dan de voorgaande weken. Omstanders en deelnemers zeiden echter dat tienduizenden mensen meeliepen in de mars door de stad.

Tijdens de demonstratie droegen mensen borden met teksten als Geef ons Foergal terug en Weg met de repressie.