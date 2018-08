Weer demonstratie in geplaagd Chemnitz

De Duitse stad Chemnitz kan zich opmaken voor een nieuwe demonstratie naar aanleiding van de dood van een 35-jarige Duitser afgelopen weekeinde. De rechts-populistische partij AfD en de antibuitenlandersbeweging Pegida hebben voor zaterdagmiddag een stilte mars door de stad aangekondigd.

De organisaties willen daarmee „samen om Daniel H. en alle doden van de gedwongen multicultisering van Duitsland treuren” heette het in een oproep via Facebook. Vanwege de steekpartij zijn een 23-jarige Syriër en een 22-jarige Irakees gearresteerd. Het incident leidde zondag en maandag al tot protesten en rellen in de stad.