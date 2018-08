Weer demonstratie in Chemnitz

Een kleine duizend mensen zijn donderdagavond in het Duitse Chemnitz de straat op gegaan voor een demonstratie van de rechts-populistische beweging Pro Chemnitz. Aanleiding is de dodelijke steekpartij zaterdag waardoor een 35-jarige Duitser om het leven kwam.

Dat incident zorgt al dagen voor rumoer in de stad. Een 23-jarige Syriër en een 22-jarige Irakees werden als verdachten gearresteerd. Zondag werden buitenlanders in de stad aangevallen. Maandag waren er diverse demonstraties voor rechtse en linkse groeperingen en waren er rellen.

De politie, die inmiddels hulp heeft gekregen van politie uit andere deelstaten en van het landelijke korps, noemde de situatie donderdag ontspannen. Diverse organisaties willen de komende dagen gaan demonstreren.

Justitie in de Duitse stad Chemnitz heeft inmiddels een medewerker geschorst die het officiële arrestatiebevel tegen een verdachte van een steekpartij zou hebben gelekt. Die zaak veroorzaakte, bij de commotie over de steekpartij, voor nog meer opschudding in Duitsland. Het gewraakte arrestatiebevel kwam via rechts-extremistische kringen op internet terecht en werd daarna breed gedeeld. In het arrestatiebevel stonden details over de steekpartij en het adres van een van de verdachten. Justitie werd door de zaak in verlegenheid gebracht.