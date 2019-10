Weer demonstranten doodgeschoten in Irak

Zes demonstranten zijn donderdag door veiligheidstroepen doodgeschoten in de zuidelijke Iraakse stad Nasiriyah, zei een gezondheidsfunctionaris. Het is het dodelijkste incident tot nu toe in drie dagen van landelijke demonstraties in het land.

Nog eens 56 mensen raakten gewond bij de protesten. In totaal zijn 27 mensen, onder wie twee politieagenten, vermoord sinds demonstraties tegen werkloosheid en corruptie dinsdag in Irak uitbraken.

Iraakse veiligheidstroepen openden ook het vuur op duizenden demonstranten die donderdag de avondklok in Bagdad negeerden. Minstens 4000 demonstranten verzamelden zich op het Tayaran-plein en probeerden het centrale Tahrir-plein op te marcheren, om vervolgens te worden geconfronteerd met open vuur en traangas. In het district Zaafaraniya in Bagdad werd een demonstrant doodgeschoten.

Amnesty International riep de regering op de veiligheidstroepen in toom te houden en de moorden te onderzoeken.