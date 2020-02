Weer Democratische kandidaat afgehaakt

Het aantal Democraten dat een gooi doet naar het presidentschap, neemt snel af. Oud-gouverneur van Massachusetts Deval Patrick maakte woensdag bekend zich terug te trekken uit de voorverkiezing van zijn partij.

Patrick stopt vanwege de teleurstellende uitslag voor hem in New Hampshire, waar dinsdag voorverkiezingen zijn gehouden. Hij kreeg daar volgens Amerikaanse media minder dan 0,5 procent van de stemmen. „Daarom heb ik besloten met onmiddellijke ingang mijn campagne stop te zetten”, zegt hij in een verklaring.

Eerder deden nog meer dan twintig Democraten een poging de officiële presidentskandidaat van hun partij te worden, maar daar zijn er nu nog maar acht van over. Kort voordat Patrick de handdoek in de ring gooide, hadden ook zakenman Andrew Yang en senator Michael Bennet bekendgemaakt dat ze hun campagnes staken.