Weer daling coronabesmettingen in België

In België zijn de afgelopen 24 uur 55 nieuwe besmettingen met het coronavirus gerapporteerd. Maandag waren het er 71, terwijl het er vorige week gemiddeld meer dan 100 per dag waren. Het totaal aantal besmettingen in België staat op 60.155.

Het afgelopen etmaal werden vier nieuwe sterfgevallen door Covid-19 gemeld, waarmee het totaal komt op 9663.

In de ziekenhuizen liggen 395 coronapatiënten. De afgelopen 24 uur waren er 11 nieuwe opnames, terwijl 15 patiënten werden ontslagen. Op de intensivecareafdelingen liggen nog 76 patiënten, een daling van 9, aldus de gezondheidsautoriteiten.