Weer cruciale dag voor de brexit

Het Verenigd Koninkrijk hoort mogelijk maandag al hoelang de brexitdeadline wordt uitgesteld. De EU-ambassadeurs van de lidstaten vergaderen ’s ochtends in Brussel. Later op de dag stemt het Britse Lagerhuis over een verzoek van de regering van Boris Johnson om vervroegde verkiezingen uit te schrijven.

Johnson sloot eerder deze maand een nieuwe brexitdeal met de Europese Unie, maar het is hem nog niet gelukt die door het Lagerhuis te loodsen. Dat gaf vorige week weliswaar voorlopige goedkeuring aan zijn brexitwetgeving, maar stemde vervolgens tegen het voorstel van de regering om de verdere behandeling van die ‘withdrawal agreement bill’ snel af te ronden.

De uitkomst van die stemming was een grote tegenvaller voor Johnson. Hij heeft steeds geroepen beslist geen verder uitstel van de brexit meer te willen, maar dat lijkt nu toch te gaan gebeuren. Johnson had gehoopt zijn brexitdeal voor de deadline op 31 oktober door het Lagerhuis te krijgen. Daar heeft hij echter een zwakke positie, omdat zijn Conservatieve Partij er geen meerderheid heeft.

Johnson vroeg vorige week om vervroegde verkiezingen toen bleek dat het Lagerhuis meer tijd wilde voor de behandeling van zijn deal. Hij wil dat de stembusgang op 12 december wordt gehouden. Een probleem voor de premier is dat twee derde van de parlementariërs moet instemmen met dat verzoek. Dat betekent in de praktijk dat steun nodig is van de grootste oppositiepartij Labour.

Het Lagerhuis stemt maandagmiddag over nieuwe verkiezingen. Dat gebeurt volgens de BBC mogelijk omstreeks 18.00 uur Nederlandse tijd. Dan is mogelijk al duidelijk hoeveel brexituitstel de Britten krijgen, al is niet helemaal zeker dat de EU daar maandag een knoop over doorhakt. Wel lijkt vast te staan dat uitstel wordt verleend, omdat de EU niet verantwoordelijk wil zijn voor een brexit zonder deal.

De Britten hadden eigenlijk op 29 maart moeten vertrekken uit de Europese Unie. Die moest door de politieke patstelling in Londen echter twee keer uitstel verlenen. Premier Johnson laat geen gelegenheid onbenut om te zeggen dat hij geen derde keer uitstel wil. Hij stuurde eerder deze maand weliswaar een brief naar Brussel om daar toch om te vragen, maar deed dat alleen omdat het parlement hem daartoe dwong.