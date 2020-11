Weer coronarecord in Rusland, beperkingen voor nachtleven Moskou

Rusland heeft melding gemaakt van bijna 22.000 nieuwe coronabesmettingen: de grootste dagelijkse stijging sinds het begin van de pandemie. Horecazaken in hoofdstad Moskou krijgen de komende weken te maken met strengere maatregelen die verdere verspreiding van het virus moeten voorkomen. Nachtclubs, restaurants en cafés mogen tot medio januari geen klanten meer bedienen tussen 23.00 en 06.00 uur.

Het circa 145 miljoen inwoners tellende Rusland behoort wereldwijd tot de landen die de meeste besmettingen hebben gemeld. Alleen in de VS, India, Brazilië en Frankrijk is bij meer mensen vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. In sommige gebieden buiten Moskou worstelen ziekenhuizen volgens Russische media met de toestroom van coronapatiënten.

In Moskou gold eerder dit jaar een strenge lockdown. De burgemeester van de metropool met 13 miljoen inwoners heeft de hoop uitgesproken dat strengere maatregelen niet meer nodig zijn. De autoriteiten hebben hoge verwachtingen van hun eigen Sputnik V-vaccin. Het hoofd van het instituut dat het middel ontwikkelde, heeft gezegd dat voor het eind van het jaar waarschijnlijk zo’n 1,5 miljoen Russen gevaccineerd zullen worden.