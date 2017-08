Weer chaos door storing British Airways

De Britse luchtvaartmaatschappij British Airways (BA) kampte woensdag met problemen met het inchecksysteem waardoor chaotische toestanden ontstonden op de Londense vliegvelden Heathrow en Gatwick. De maatschappij excuseerde zich bij de klanten die in lange rijen kwamen te staan.

Het is de tweede keer in korte tijd dat chaos ontstaat in het drukke vakantievliegverkeer door storingen bij BA. Het laatste weekeinde van mei strandden wereldwijd zo’n 75.000 klanten van de maatschappij door een grote computerstoring, veroorzaakt door een fout van een IT-medewerker. Sommige reizigers wachtten nog steeds op hun bagage, aldus Britse media woensdag.

BA meldde woensdag dat het jongste probleem onder controle was en dat de medewerkers druk bezig waren de gevolgen op te lossen.