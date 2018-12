Weer Canadees opgepakt in China

Opnieuw is een Canadees in China gearresteerd, maar de Canadese regering legt nog geen verband met de recente aanhouding van Huawei-topvrouw Meng Wanzhou in Vancouver. Een regeringswoordvoerder bevestigde in Ottawa enkel dat er een Canadese staatsburger in China is aangehouden.

Wanzhou werd 1 december op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten gearresteerd. Peking betitelde de arrestatie als „schandalig”. Sindsdien zijn in China een ondernemer uit Calgary, Michael Spavor, en de Canadese oud-diplomaat Michael Kovrig achter de tralies verdwenen.

De 46-jarige Wanzhou is de baas bij Huawei Technologies en de dochter van de stichter van het Chinese concern Huawei, Ren Zhengfei. De Amerikanen hebben haar uitlevering gevraagd omdat ze betrokken zou zijn bij het schenden van Amerikaanse sancties tegen Iran.

De vervolging van Wanzhou in de VS speelt tegen de achtergrond van de hoog oplopende Amerikaans-Chinese spanningen over hun wederzijdse handel en invoerrechten. In de VS wordt Huawei door betrokkenen gezien als een onderneming met nauwe banden met de Chinese militairen en de regering.