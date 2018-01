Weer brandstichting kerk Chili voor pausbezoek

Kort voor het bezoek van paus Franciscus aan Chili is opnieuw een kerk in brand gestoken in het Zuid-Amerikaanse land. De aanslag zondag op de kerk van San Agustín in Melipilla, 70 kilometer ten oosten van de hoofdstad Santiago de Chile, veroorzaakte slechts geringe schade, meldde het nieuwsportaal Emol.

Zaterdag waren er al vier brandstichtingen gepleegd op kerken in de Chileense hoofdstad. In twee andere gevallen zouden de ontstekers van de brandbommen niet hebben gewerkt.

„De enige kerk die verlicht, is degene die brandt”, schreven de onbekende daders met verf op de stoep voor de kerk in Melipilla. Het gezegde werd in de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) gebruikt door anarchisten.

Bij de aanslagen van de vorige dag waren er aanwijzingen van de inheemse Mapuche-gemeenschap, die vecht tegen landonteigeningen, vooral in het zuiden van Chili.

De paus wordt maandagavond (lokale tijd) in Santiago verwacht. Franciscus wil woensdag in de zuidelijke stad Temuco vertegenwoordigers van de Mapuche ontmoeten.