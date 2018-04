Door een brand in een winkelcentrum in Moskou is zeker een dode gevallen. Volgens lokale media werden minstens driehonderd mensen in veiligheid gebracht.

Het is voor de tweede keer in korte tijd dat Rusland wordt opgeschrikt door een brand in een winkelcentrum. Door een brand ongeveer anderhalve week geleden in Kemerovo kwamen meer dan zestig mensen om, vooral kinderen.

Het vuur in Moskou woedde in een winkelcentrum dat gespecialiseerd is in speelgoed. Het complex was in 2009 open gegaan.