Weer bommeldingen Duitse stadhuizen

In diverse steden in Duitsland zijn woensdag bommeldingen binnengekomen bij het stadhuis. In drie steden leidde dat ook tot evacuatie van gebouwen. Dinsdag werd het stadhuis van Saarlouis al ontruimd na een achteraf loos dreigement dat er een rugzak met explosieven was achtergelaten.

Woensdagochtend ontruimden de autoriteiten de stadhuizen van Erfurt, Pforzheim en Zwickau. Onderzocht wordt of er een verband is.

In maart was er ook een reeks bommeldingen. Eerste onderzoek wees toen uit dat de meldingen afkomstig waren uit rechts-extremistische hoek. De dreigementen werden net als woensdagochtend per e-mail gedaan. Een week later gebeurde iets vergelijkbaars in Zweden.