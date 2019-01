Weer bomalarm in Londonderry

In de Noord-Ierse stad Londonderry is maandagmiddag twee keer bomalarm geslagen. In een geval zijn er in een door gewapende mannen gekaapte bestelwagen explosies geweest, nadat de auto was achtergelaten. Het waren volgens ooggetuigen ontploffingen veroorzaakt door een robot van toegesnelde explosievenexperts van het Britse leger.

Zaterdag ontplofte een autobom in het centrum van de stad die door republikeinen Derry wordt genoemd. De politie had nog net op tijd de omgeving kunnen ontruimen. De Noord-Ierse politie vermoedt dat republikeinse extremisten van de Real Irish Republican Army (Echte Ierse Republikeinse Leger) achter die explosie zitten en heeft tot dusver vijf mannen aangehouden.

De ‘Real IRA’ of de Nieuwe IRA heeft er volgens de krant The Irish Independent nooit een geheim van gemaakt de verwarring rond de brexit graag te gebruiken. Republikeinen willen Noord-Ierland bij de republiek voegen en unionisten willen Brits blijven.