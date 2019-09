Weer bloedige aanslag in hoofdstad Afghanistan

Zeker tien mensen zijn om het leven gekomen door een zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Die is opgeëist door de Taliban, de opstandelingen die met de Verenigde Staten onderhandelen over vrede.

De aanslag vond plaats bij een controlepost in het centrum van de stad en verwoestte auto’s en winkels. „Zeker tien burgers zijn omgekomen en 42 gewonden naar ziekenhuizen gebracht”, zegt een woordvoerder van het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Een man vertelt dat hij lichtgewond raakte en dekking zocht in een winkel. „Mijn autoramen sneuvelden. Mensen snelden toe om me uit de auto te halen”, zei hij. De Taliban pleegden maandag ook al een aanslag in de stad. Toen vielen zestien doden.

De VS hebben ongeveer 14.000 manschappen gelegerd in Afghanistan en praten met de Taliban over vrede. De Amerikaanse hoofdonderhandelaar zei deze week dat er een conceptovereenkomst ligt. President Donald Trump moet die nog wel goedkeuren.