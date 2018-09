Weer bloedige aanslag in Afghaanse hoofdstad

Zeker twintig mensen zijn om het leven gekomen door een bloedige dubbele aanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Nog eens zeventig personen raakten gewond, zeggen de autoriteiten. Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken benadrukt dat het slachtofferaantal vermoedelijk nog wordt bijgesteld.

Volgens de eerste berichten blies een terrorist zich op bij een sportcentrum in een overwegend sjiitische buurt. Toen de hulpdiensten en journalisten arriveerden, deed zich een tweede explosie voor. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist.

Extremistische groepen plegen vaker aanslagen op burgerdoelen in de stad. Zo vielen vorige maand nog tientallen doden door een zelfmoordaanslag in een opleidingscentrum. Een zelfmoordterrorist zou hebben toegeslagen in een klaslokaal.