In het zuiden van Mexico is maandag een aardbeving met een kracht van 6.0 geweest. Plaatselijke media meldden dat de beving een soort naschok is van die van vrijdag in precies dezelfde regio in de deelstaat Oaxaca.

Vrijdag was daar een aardbeving met een kracht van 7.2 die plaatselijk grote schade heeft aangericht. In het dorp Santa Catarina Mecoacán, circa 350 kilometer ten zuiden van Mexico-Stad, is zeker de helft van de woningen beschadigd.