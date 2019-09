Weer betoging tegen president Egypte

Betogers zijn in de Egyptische havenstad Suez voor de tweede dag op rij de straat opgegaan om te demonstreren tegen de regering van president Abdel Fatah al-Sisi. Ze botsten volgens lokale bronnen met veiligheidstroepen, die straten blokkeerden en traangas afvuurden.

Betogingen zijn zeldzaam in het Noord-Afrikaanse land sinds de machtsgreep van generaal Sisi in 2013. Toch gingen vrijdag mensen de straat op in meerdere steden, waaronder Suez en Caïro. Veiligheidstroepen arresteerden in de hoofdstad zeker 74 personen, zegt een bron binnen de veiligheidsdiensten.

Boze burgers demonstreerden zaterdag opnieuw in Suez. „Er waren ongeveer 200 mensen”, zegt een man die meedeed aan de betoging. Hij stelt dat veiligheidstroepen traangas en rubberkogels afvuren, maar ook met scherp schieten. Een bron binnen de veiligheidsdiensten spreekt over enkele tientallen betogers.

Een vrouw, die anoniem wil blijven, zegt dat het traangas haar appartementencomplex bereikte. Dat bevindt zich op kilometers afstand van de onrust in de binnenstad. „De geur kwam naar binnen via het balkon”, vertelt de bewoonster, die zegt een brandend gevoel in haar neus te hebben door het traangas.