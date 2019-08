Weer betoging in Hongkong

Opnieuw hebben duizenden mensen in Hongkong tegen de regering van de autonome regio geprotesteerd. Er zouden meer dan 10.000 mensen op de been zijn gekomen, maar de betoging is vooralsnog relatief kalm verlopen.

Al maanden gaan mensen in Hongkong boos de straat op. Ze vrezen dat de regering zich heeft neergelegd bij een feitelijke overname door Peking van deze relatief onafhankelijke voormalige Britse kolonie. Bij de overdracht van Hongkong aan China in 1997 is afgesproken dat het tot zeker 2047 autonoom is met een westers stelsel dat veel vrijer is dan dat in de Volksrepubliek China. In Hongkong wordt China gezien als ‘buitenland’.

De protesten begonnen over een wetsvoorstel om verdachten snel aan China te kunnen uitleveren. Het voorstel is door regeringsleider Carrie Lam in reactie op de betogingen ingetrokken, maar de protesten tegen haar en tegen de Chinese invloed zijn alleen maar heviger en chaotischer geworden.