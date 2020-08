Weer betoger omgekomen bij protesten tegen Loekasjenko

Bij de protesten tegen de Wit-Russische leider Loekasjenko is opnieuw een dode gevallen. Het gaat om een 43-jarige betoger, die volgens zijn familie is neergeschoten door veiligheidstroepen. De autoriteiten bevestigen dat de man is overleden in een militair ziekenhuis.

De demonstrant raakte ernstig gewond bij protesten in de stad Brest, bij de grens met Polen. De politie schoot daar met scherp. De autoriteiten zeggen dat eerst waarschuwingsschoten zijn gelost. Agenten zouden zich daarna genoodzaakt hebben gezien te schieten op „agressieve” demonstranten.

Nabestaanden van de omgekomen betoger spreken tegen dat hij zich agressief gedroeg. De veertiger is voor zover bekend de derde demonstrant die is omgekomen sinds het begin van de massale protesten tegen president Loekasjenko, die volgens boze burgers verkiezingsfraude heeft gepleegd om aan de macht te kunnen blijven.