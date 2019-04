Weer baby dood door besnijdenis in Italië

Een jongetje van enkele weken oud is in Italië overleden na het ondergaan van een illegale besnijdenis. De Nigeriaanse moeder en grootmoeder van de baby en een derde verdachte zijn door de politie gearresteerd.

Het kind werd in een huis in Genua behandeld. Toen het fout liep sloegen de vrouwen alarm maar de noodarts kon het kind niet meer redden. Het is het derde kind sinds december dat in Italië door een besnijdenis om het leven komt.

Gezondheidsminister Giulia Grillo wil dringend een oplossing en wil in gesprek met religieuze autoriteiten over de besnijdenissen. Die zijn in islamitische en joodse kringen gangbaar op hygiënische of religieuze gronden.