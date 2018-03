„Weer arrestatiebevel tegen Puigdemont”

Het Spaanse hooggerechtshof heeft opnieuw een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen zes Catalaanse politici. Het gaat onder meer om de voortvluchtige oud-regiopremier Carles Puigdemont, bericht de krant El País.

Het hof maakte vrijdag bekend dat Puigdemont en andere separatistische leiders worden vervolgd voor rebellie. De aanleiding is hun vermeende poging het welvarende gebied illegaal af te scheiden van de rest van Spanje. De Spaanse regering had Puigdemont en zijn medebestuurders ontslagen nadat het Catalaanse regioparlement zich had uitgesproken voor onafhankelijkheid.

Puigdemont en vier voormalige regioministers namen vorig jaar de wijk naar België. Zo konden ze uit handen blijven van de Spaanse autoriteiten. De zesde verdachte, Clara Ponsatí, zou zich in Schotland bevinden. Andere prominente separatisten zitten in Spanje in voorarrest in afwachting van hun rechtszaak.