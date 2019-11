Weer arrestatie vanwege Britse dodentruck

De Britse politie heeft opnieuw een arrestatie verricht in verband met de vondst van 39 doden in een koelwagen in de plaats Grays bij Londen vorige maand. Het gaat om een 36-jarige man die in de plaats Purfleet in het graafschap Essex werd aangehouden en volgens Britse media onder andere wordt verdacht van doodslag en mensensmokkel.

Met de jongste arrestatie zitten nu veertien mensen vast in verband met de zaak, waarvan tien in Vietnam. Alle slachtoffers van het truckdrama, 38 volwassenen en een tiener, hebben de Vietnamese identiteit.

Een van de arrestanten, een 25-jarige Noord-Ier die de vrachtwagen bestuurde, heeft schuld bekend aan betrokkenheid bij illegale migratie.