Weer arrestatie moord journaliste N-Ierland

De politie in Noord-Ierland heeft opnieuw een arrestatie verricht in verband met de moord op de journaliste Lyra McKee. Het gaat om een 46-jarige man.

Sinds de moord op de journaliste zijn al diverse arrestaties verricht. De verdachten zijn verhoord en weer vrijgelaten. De politie denkt dat de eigenlijke schutter een man van rond de 20 jaar is.

De 29-jarige journaliste stond in april bij onlusten in de Noord-Ierse stad Londonderry naast een politieauto toen ze door een kogel in haar hoofd werd geraakt. De militante republikeinse groepering New IRA heeft toegegeven verantwoordelijk te zijn voor haar dood en noemt deze een „tragische vergissing”.